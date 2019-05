POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Freitag, 31.05.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Kriminelle am Telefon - Bleiben Sie skeptisch!, Königstein im Taunus, bis Freitag, 31.05.2019

(jn)Vollkommen richtig haben Angerufene reagiert, die in den vergangenen Tagen von Kriminellen angerufen worden waren. Überwiegend im Bereich von Königstein kam es zu Anrufen, bei denen sich die Betrüger als Polizeibeamte ausgaben, um letztendlich an die Barschaften und Wertsachen von ihren Opfern zu gelangen. Mit kuriosen Geschichten über bevorstehende Einbrüche oder Raubüberfälle versuchten die Unbekannten, die meistens älteren Angerufenen unter Druck zu setzen. Mit diesen dreisten Maschen wollen die Täter ihre Opfer manipulieren und letztendlich zur Übergabe der Wertgegenstände bewegen. Erfreulicherweise reagierten die Personen in allen bisher bekannt gewordenen Fällen vorbildlich, indem sie die Betrugsabsichten erkannten, die Gespräche beendeten und die Polizei kontaktierten. Sollten Sie jemals in die gleiche Situation kommen, reagieren Sie sensibel, beenden Sie die Telefonate sofort und rufen Sie die Polizei. Lassen Sie sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden und bleiben Sie stets skeptisch, wenn sich Fremde am Telefon melden. Auch wenn sich diese als Polizeibeamte ausgeben, ist ein gesundes Misstrauen am Telefon keine Unhöflichkeit!

2. Rollerfahrer sprüht 17-Jährigem Pfefferspray ins Gesicht, Kronberg, Parkanlage 'Schulgarten', Donnerstag, 30.05.2019, 21:30 Uhr

(hf)Am späten Donnerstagabend bekam ein 17-Jähriger nach einem Gerangel in Kronberg von einem 16-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Nach ersten Erkenntnissen war der 17-Jährige gegen 21:30 Uhr gemeinsam mit einem Zeugen in der Frankfurter Straße unterwegs. Dort trafen sie auf zwei Rollerfahrer, von denen einer einen sogenannten 'Wheelie' vor dem 17-Jährigen und dessen Freund machte. Dies habe der 17-Jährige kommentiert, woraufhin der 16-Jährige abstieg und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Personen kam. Die Rangelei verlagerte sich bis in die Parkanlage 'Schulgarten', wo der 16-Jährige plötzlich ein Pfefferspray zog und es dem 17-Jährigen in das Gesicht sprühte. Anschließend entfernte sich der 16-Jährige und ließ den Geschädigten zurück. Weitere Ermittlungen führten dann zu dem 16-Jährigen, gegen den nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird.

3. Auseinandersetzung nach Zusammenstoß, Kronberg im Taunus, Hohemarkweg, Donnerstag, 30.05.2019, 13:30 Uhr

(jn)In Kronberg ist ein 53-jähriger Jogger am frühen Donnerstagnachmittag von einem unbekannten Segway-Fahrer angegriffen worden, nachdem es zuvor zu einer Kollision zwischen den beiden gekommen war. Der Aussage des 53-jährigen in Oberursel wohnhaften Mannes zufolge sei er gegen 13:30 Uhr von der Königsteiner Straße kommend auf dem Hohemarkweg in Richtung Waldsiedlung gejoggt, als ihm ein bislang unbekannter Segway-Fahrer entgegenkam. Da er selbst nicht mehr ausweichen konnte, kam es zu einem Zusammenstoß, in Folge dessen beide Beteiligten zu Boden fielen. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dann mehrfach auf den Jogger eingeschlagen, ihn dabei auch zu Boden gerissen und ihn beleidigt haben. Anschließend sei der unbekannte, ca. 30 Jahre alte, etwa 1,85 Meter große und muskulöse Mann mit dunkelblonden Haaren und hessischem Akzent einfach in Richtung Sonnenhof weitergefahren. Der 53-Jährige, der bei dem Vorfall mehrere Verletzungen erlitt, erstattete am späteren Nachmittag Anzeige bei der Polizeistation in Oberursel. Diese hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

4. Balkontür hält Hebelversuchen stand, Königstein im Taunus, Am Kaltenborn, Mittwoch, 29.05.2019, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Am helllichten Tag kam es am Mittwochnachmittag in Königstein zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Im Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr kletterten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung "Am Kaltenborn" und machten sich an der Balkontür zu schaffen. Hiernach flüchteten die Täter unverrichteter Dinge und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 23. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Gem. Kronberg im Taunus, B455 ggü. Parkplatz Opel Zoo

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

