PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemitteilung der Polizei für den Hochtaunuskreis

1. Unbekannte beschädigen mehrere PKW in Bad Homburg, Samstag, 25.05.2019 - Montag, 27.05.2019 Bad Homburg, Saalburgstraße, Kronberger Straße, Kelkheimer Straße, (hf) Hohen Sachschaden haben Unbekannte durch das Zerkratzen von drei PKW in Bad Homburg verursacht. Dadurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Hochwertiges Mountainbike in Oberursel entwendet, Freitag, 10.05.2019, 19:30 Uhr - 23:00 Uhr, Oberursel, Platz-der-Deutschen-Einheit, Bahnhof, (hf) Bereits am Freitag, den 10.05.2019, wurde ein hochwertiges Mountainbike der Marke Bulls, Typ Copperhead, in der Farbe schwarz- orange, am Bahnhof in Oberursel gestohlen. Die Täter durchtrennten das Faltschloss des angeschlossenen Fahrrades und entwendeten dieses. Die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Motorroller gestohlen, Bad Homburg, Kirdorf, Kelkheimer Straße, 26.05.2019, 17.15 Uhr bis 27.05.2019, 08.20 Uhr,

(pl)Ein Motorroller im Wert von über 1.000 Euro wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in Kirdorf entwendet. Der schwarz-silberne Roller des Herstellers "Benzhou" war in der Kelkheimer Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Polizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

4. Diebe erbeuten Leichtkraftrad, Steinbach, Feldbergstraße, 26.05.2019, 10.00 Uhr bis 27.05.2019, 20.00 Uhr,

(pl)In Steinbach hatten es Diebe zwischen Sonntagvormittag und Montagabend auf ein Leichtkraftrad abgesehen. Die Täter schlugen in der Feldbergstraße zu und entwendeten das auf dem Stellplatz vor einer Garage abgestellte Leichtkraftrad mit dem Kennzeichen HG-C 1359. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell