PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus von Sonntag, 26.05.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Trunkenheitsfahrt

Bad Homburg, A 661 / Stadtgebiet Bad Homburg Samstag, 25.05.2018, gg. 06:45 Uhr

Eine 49-jährige Fahrzeuglenkerin aus Bad Homburg fiel einem aufmerksamen Zeugen auf, der sich auf der Autobahn 661 hinter ihrem PKW befand. Das Fahrzeug würde Schlangenlinien fahren und immer wieder abrupte Geschwindigkeitswechsel durchführen. Die herangeführte Streife der Polizei konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet Bad Homburg stellen und einer Kontrolle zuführen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss steht. Ebenso ergaben sich Verdachtsmomente, die auf einen Konsum von anderen berauschenden Mitteln hindeuteten. Ergebnis: Verkehrsstrafanzeige, Blutentnahme auf der Dienststelle, Sicherstellung des Führerscheins.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfall-Sachschaden

Unfallort: 61440 Oberursel, Niederstedter Straße Unfallzeit: Samstag, 25.05.2019, 23:00 Uhr

Zur o.g. Zeit befuhr ein 47-jähriger Pkw-Führer aus Bad Homburg, die Niederstedter Straße aus Richtung Bad Homburg kommend in Richtung Oberstedten. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 29-Jähriger, ebenfalls aus Bad Homburg, und ordnete sich mit seinem Pkw links ein um auf die B 456 aufzufahren. In Höhe der Auffahrt zur B 456 kollidierten die beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Gemarkung 61440 Oberursel, Landesstraße L 3004, zw. Oberursel und dem Sandplacken, Höhe Applauskurve Unfallzeit: Samstag, 25.05.2019, 16:40 Uhr

Unverletzt blieb ein 32-jähriger Kradfahrer, der zur o.g. Zeit mit seiner 1000er Suzuki die Kanonenstraße aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Sandplacken fuhr. Beim Durchfahren der Applauskurve rutschte ihm das Hinterrad weg und er kam zu Fall. Sachschaden: 500 Euro

Straftaten: Keine presserelevanten Sachverhalte.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden:

Unfallort: 61462 Königstein, Mammolshainer Weg 1 Unfallzeit: Freitag, 24.05.2019. 08:30 Uhr

Ein 26-jähriger Fahrer eines Mini, gefolgt von einer 24-jährigen Motorradfahrerin, befuhren den Mammolshainer Weg von der Sodener Straße her kommend. Beide bogen nach links in die Straße Am Kaltenborn ein. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrerin der Kawasaki verletzte sich hierbei leicht. Die Verletzungen mussten aber vor Ort nicht behandelt werden. Es entstand am Motorrad ein Sachschaden von ca. 300,- Euro und an dem Mini in Höhe von ca. 3.300,- Euro.

Keine presserelevanten Straftaten.

Polizeistation Usingen

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 61250 Usingen, Egerländer Straße Tatzeit: Dienstag, 23.05.2019, 21:45 Uhr - Freitag, 24.05.2019, 07:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das hintere Kennzeichenschild eines Fahrzeuges der Deutschen Post vom im Carport abgestellten Pkw. Dazu öffnete der Täter die Kunststoff-Kennzeichenhalterung, ohne diese dabei zu beschädigen. Das Stehlgut wird auf ca. 20 EUR beziffert.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 61389 Schmitten-Oberreifenberg, Alter Königsteiner Weg Tatzeit: Montag, 20.05.2019, 08:00 Uhr bis Freitag, 24.05.2019, 15:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter montierte zu einem unbekannten Zeitpunkt an einem abgestellten Baustellenfahrzeug mit unbekanntem Gegenstand beide Kennzeichen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Täterhinweise gibt es keine. Das Stehlgut wird auf ca. 20 EUR beziffert. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Sachbeschädigung an Bäumen

Tatort: 61250 Usingen, Bartholomäus-Arnoldi-Straße, Hergenhahnring, Fußweg zwischen Schleichenbach I und II Tatzeit: Samstag, 25.05.2019 - Sonntag, 26.05.2019, 06:45 Uhr

Bislang unbekannter Täter knickten im o. a. Tatzeitraum mehrere Bäume in den Wohngebieten Schleichenbach I und II um, so dass diese beschädigt wurden. Es handelte sich hierbei zumeist um junge Bäume mit einem dünnen Stamm, welche noch gestützt wurden. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Sachbeschädigung an Anhänger

Tatort: 61250 Usingen, Bartholomäus-Arnoldi-Straße Tatzeit: Samstag, 25.05.2019 - Sonntag, 26.05.2019, 06:45 Uhr

Im Zusammenhang mit den o. a. erwähnten Beschädigungen an Bäumen wurde festgestellt, dass die Täter einen Anhänger vom Grundstück des Besitzers ca. 300 Meter die Bartholomäus-Arnoldi-Straße entlang schoben, in einen Wendehammer abstellten und einen Reifen platt gestochen hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 61389 Schmitten, Schöne Aussicht / Reifenberger Weg Unfallzeit: Samstag, 25.05.2019, 19:00 Uhr

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer ohne festen Wohnsitzes befuhr mit seinem Fahrrad den Reifenberger Weg in 61389 Schmitten aus Richtung der Straße "Galgenfeld" kommend, in Richtung der Straße "Schöne Aussicht". Am Ende des Reifenberger Weges geht dieser in Form einer leichten Linkskurve über in die Straße "Schöne Aussicht". Der Radfahrer und ein Zeuge äußerten, dass sie beide mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Linkskurve einfuhren, um dann die Straße "Schöne Aussicht" weiter in Richtung "Am Pfaffenroth" zu befahren. Der Radfahrer wurde jedoch aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts aus der Kurve getragen und kollidierte hierbei mit der Fahrerseite des am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs (grauer Opel Omega) eines 65-jährigen Schmitteners. Bei der Kollision wurde der linke Außenspiegel des Opels beschädigten. Der Radfahrer, welche keinen Helm trug, wurde durch die Kollision vom Fahrrad geschleudert und landete auf der Straße vor dem Opel. Der Radfahrer wurde hierbei schwer am Kopf verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, welchen er noch durchführen konnte, ergab einen Wert von 1,17 Promille. In der Folge wurde er in die Uni Klinik Frankfurt am Main verbracht. Dort wurde eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt. Der Radfahrer verblieb schwerverletzt in der Universitätsklinik Frankfurt am Main. Weiteres zur Verletzung ist nicht bekannt. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 180 EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: B456, Gemarkung Wehrheim Unfallzeit: Samstag, 25.05.2019, 15:25 Uhr

Ein 28-jähriger Rollerfahrer aus Frankfurt am Main befuhr mit seinem Motorroller die B 456 zwischen Wehrheim und Usingen. Nach einer Rechtskurve erschien der ihm plötzlich etwas Schwarzes im Augenwinkel (vermutlich ein Vogel). Aufgrund dessen erschreckte er sich stark, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über den Motorroller. Es entstand Sachschaden am Motorroller. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt (Schürfwunden). Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: 61250 Usingen, Friedhofsweg / Obergasse Unfallzeit: Samstag, 25.05.2019, 21:50 Uhr

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer Oberurseler eines Taxis befuhr den Friedhofsweg in Usingen und wollte an der Kreuzung Obergasse/Weilburger Straße/Schlagweg nach rechts in die Weilburger Straße abbiegen. Dabei missachtete er das Zeichen 206 und stieß in Folge mit einem vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Fahrzeugführers eines braunen VW Passat aus Schöffengrund, der von der Obergasse geradeaus in die Weilburger Straße fahren wollte, zusammen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 3300 EUR. Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Hochtaunus

Saalburgstr. 116

61350 Bad Homburg v.d. Höhe



Schreiber, Polizeihauptkommissar

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell