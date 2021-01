Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Anhänger mit Gefahrgut auf A27 umgekippt

Landkreis Heidekreis, Verden (ots)

Anhänger mit Gefahrgut auf A27 umgekippt Walsrode. Am Donnerstagmorgen kippte aus bisher ungeklärter Ursache der Anhänger eines Lkw-Gespanns während der Fahrt auf der Autobahn 27 um und kam letztlich auf dem Hauptfahrstreifen zum Liegen. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb hierbei unverletzt. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht. In dem Anhänger wurden diverse Pakete mit verschiedenem Inhalt gelagert, u.a. auch knapp 200 Kilogramm/Liter Farbe und industrieller Alkohol, die als Gefahrgut deklariert wurden. Die Ortsfeuerwehr Walsrode wurde daher alarmiert und untersuchte den Anhänger. Hierbei konnten keine ausgelaufenen Stoffe festgestellt werden. Der Anhänger wurde im Anschluss aufgerichtet und abgeschleppt. Für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen Walsrode-West und Verden-Ost bis in die Mittagsstunden voll gesperrt.

