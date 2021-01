Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall unter Alkoholeinfluss

Celle (ots)

Am Freitagabend, um kurz nach 23 Uhr, verlor ein 27-jähriger Celler auf der K61 von Dasselsbruch kommend kurz vor dem Ortseingang Celle die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam in der Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, ehe seine Fahrt durch einen Fangzaun neben der Bahntrasse gestoppt wurde. Den Unfall meldete der unverletzte Celler selbst. Schnell stellte sich für die Beamten heraus, dass dies kein einfacher "Fahrfehler" gewesen war. Die Beamten konnten vor Ort einen Atemalkoholwert von deutlich über 1,1 Promille feststellen. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Der Fangzaun wurde massiv beschädigt, an dem VW Polo entstand ein Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-217

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell