Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stahldorf: Nächtliche Kontrolle der Tuningszene

KrefeldKrefeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14. November 2020) hat die Polizei etwa 20 Autofahrer samt Autos kontrolliert und drei Autos sichergestellt.

Am Freitagabend gegen 23 Uhr erhielt die Polizei Hinweise auf ein Treffen der sogenannten "Tuningszene". An der Nirostastraße trafen die Beamten etwa 20 Autofahrer an. Drei von ihnen hatten an ihren Autos technische Veränderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Deshalb wurden sie sichergestellt. Die Fahrzeughalter erhalten eine Anzeige. (554)

