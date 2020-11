Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Nächtliche Spritztour von Jugendlichen endet mit Unfall - Auto prallt gegen Baum und gerät in Brand - Ein Schwer- und ein Leichtverletzter

KrefeldKrefeld (ots)

In der Nacht zum gestrigen Sonntag (15. November 2020) war ein Jugendlicher mit dem elterlichen Auto unterwegs. Er ist an der Oberbenrader Straße frontal gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug ging anschließend in Flammen auf. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, sein jugendlicher Beifahrer leicht.

Gegen 4 Uhr waren die beiden Jugendlichen auf der Oberbenrader Straße in Richtung St. Töniser Straße unterwegs. Der Fahrer hatte sich den Wagen seines Vaters geborgt und seinen Kumpel zu einer nächtlichen Spritztour abgeholt. Diese endete, als der junge Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Die beiden Insassen konnten selbstständig aus dem Auto steigen bevor es in Flammen aufging und vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Die beiden Jugendlichen kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo der schwer verletzte Fahrer verblieb. Der Beifahrer wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Den Fahrer, der altersbedingt keinen Führerschein hat, erwartet nun ein Strafverfahren. (552)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell