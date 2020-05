Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Person im Gleis entpuppt sich als Buntmetalldieb

Leipzig (ots)

Gestern Morgen kurz nach 7 Uhr meldete ein Lokführer der Bundespolizei Leipzig eine Person in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes in den Gleisen. Vor Ort stellten die Beamten einen 41-jährigen Mann fest. Dieser war gerade dabei, die Isolierungen von bereitgelegten Kupferkabeln mit Messern zu entfernen. Zudem hatte der aus Russland stammende Mann bereits mehrere zurechtgeschnittene, abisolierte Kabel in einem Rucksack verstaut.

Der polizeibekannte 41-Jährige wurde festgenommen und das Tatwerkzeug beschlagnahmt. Die Bundespolizei Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

