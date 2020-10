Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle - Bei Unfall von ungesicherter Ladung am Kopf getroffen

Ulm (ots)

Am Freitag, kurz nach 18:30 Uhr, fuhr eine 32-jährige Opel-Fahrerin auf der A8 in Richtung Stuttgart. An der Ausfahrt Mühlhausen verließ sie die Autobahn. Beim Befahren der Ausfahrt musste sie verkehrsbedingt kurz anhalten. Der nachfolgende 52-jährige VW-Fahrer fuhr auf den Opel auf, da er zu spät bemerkte, dass dieser anhielt. Im Opel lagen zwei ungesicherte Fahrräder, die sich durch den Aufprall selbständig machten. Die Lenkstange eines Fahrrades traf den 32-jährigen Beifahrer am Kopf. Er musste in eine Klinik verbracht werden, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei schätzt den Schaden an jedem Fahrzeug etwa auf 8000 Euro. Außer dem VW-Fahrer hat sich auch die Opelfahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, da sie als Fahrzeugführerin für die Ladungssicherung verantwortlich war. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1938898)

