POL-WOB: Zwei E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall in Ehmen verletzt

Wolfsburg-Ehmen, Bockhorst 30.09.20, 14.45 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurden in Ehmen bei einem Verkehrsunfall ein 76 Jahre alter Wolfsburger schwer und ein 83-jähriger Wolfsburger leicht verletzt. Beide Beteiligte waren den Ermittlungen nach waren um 14.45 Uhr nebeneinander fahrend auf der Straße Bockhorst mit ihren E-Bikes unterwegs. Während der 76-Jährige auf dem Fußweg fuhr, steuerte sein Bekannter sein Pedelec am Fahrbahnrand entlang. Als der 76-Jährige plötzlich über den Bordstein auf die Fahrbahn fährt, kommt er vermutlich ins Straucheln und fällt gegen den 83-Jährigen. Sanitäter zweier Rettungsfahrzeuge versorgten die Verletzten. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von nur 50 Euro.

