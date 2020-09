Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Verkehrsunfall mit zwei Grundschülerinnen verlief zum Glück glimpflich

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Salzstraße 29.09.20, 07.30 Uhr

Am Morgen endete ein Verkehrsunfall in Schöningen mit zwei beteiligten Grundschülerinnen im Alter von sechs und neun Jahren zum Glück ohne Verletzungen. Beide Schüler kamen mit dem Schrecken davon, als sie auf der Salzstraße hinter einem haltenden Auto plötzlich die Fahrbahnseite wechseln wollten und eine herannahe 32-jährige Opel-Fahrerin aus Schöningen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Vermutlich nur, weil die 32-Jährige ziemlich langsam fuhr und vehement abbremste, kamen die Mädchen trotz Anstoß mit dem Schrecken davon. Auch an dem Fahrzeug war kein Schaden festzustellen. Vorsorglich wurden Rettungssanitäter sowohl zur Untersuchung der Schülerinnen als auch zur Betreuung der unter Schock stehenden Opelfahrerin verständigt. Da sich etwa 50 Meter entfernt ein Zebrastreifen befindet, wäre es sicherer gewesen, diesen Weg zu nutzen, als hinter einem Variant auf die Fahrbahn zu treten, resümierte ein Beamter bei der Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell