POL-WOB: Velstove: Auffahrunfall verlief glimpflich

Nicht mehr fahrbereit war am Montagnachmittag der Audi einer 43 Jahre alten Wolfsburgerin nach einem Verkehrsunfall in Velstove. Die 43-Jährige war den Ermittlungen zufolge auf der Landesstraße 291 Kreuzung Alte Handelsstraße am Ortseingang auf einen 31-jährigen Kia-Fahrer aus der Samtgemeinde Brome aufgefahren. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Der vorausfahrende 31-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen, was die Audi-Fahrerin aus Unachtsamkeit zu spät bemerkte. Der Audi verlor Kühlflüssigkeit und wurde abgeschleppt.

