Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sekundenkleberattacke auf 5 Pkws in Velpke

Wolfsburg (ots)

5 Pkw Leasingnehmer aus Velpke mussten am Sonntagvormittag feststellen, dass ein bislang Unbekannter, die in der Bahnhofstraße in Velpke abgestellt gewesenen Fahrzeuge teilweise großflächig mittels Sekundenkleber beschädigte. Da jeweils mehrere unterschiedliche Fahrzeugteile betroffen waren, ist jeweils von einem 4-stelligen Schadensbetrag auszugehen. Betroffen waren ausschliesslich Pkws der Marke VW, unterschiedliche Modelle. Der mutmaßliche Tatzeitraum stellt sich zunächst am Samstagabend, zwischen 18.45 und 23 Uhr dar. Zeugenhinweise auf tatrelevante Beobachtungen bitte an die Polizei in Helmstedt oder Wolfsburg.

Rückfragen bitte an:

Polizei Helmstedt





Telefon: 05351/5210

E-Mail: poststelle@pk-helmstedt.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell