Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Totschlag: Stark blutendes Opfer in Lebensgefahr

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hochring 23.09.20, 20.45 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochabend vier Tatverdächtige nach einem versuchten Totschlag an einem 44 Jahre alten Wolfsburger in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Eichelkamp festnehmen. Die Beschuldigten im Alter von 41, 71, 38 und 50 Jahren verbrachten daraufhin die Nacht im Polizeigewahrsam, während des Opfer mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Klinikum gebracht wurde.

Den ersten Ermittlungen zufolge hielt sich das Quintett am Abend gemeinsam in der Wohnung des 41-Jährigen in einem Wohnblock im Hochring auf. Der Zeuge, ein ehemaliger Polizeibeamter, verständigte um 20. 45 Uhr per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei, als er zufällig in der Wohnung eine handfeste Auseinandersetzung beobachtete und sah, wie eine Person danach getragen wurde.

Eintreffende Beamte des Einsatz- und Streifendienstes fanden das stark blutende Opfer in der Wohnung und nahmen die alkoholisierten Beschuldigten fest. Rettungssanitäter kümmerten sich sofort um den lebensgefährlich verletzten 44-Jährigen, der weiterhin intensiv-medizinisch im Wolfsburger Klinikum betreut wird.

Die Ermittler des zuständigen 1. Fachkommissariates gehen davon aus, dass es vermutlich in der Wohnung zu einem Streit unter den Anwesenden kam, in deren Verlauf der 44-Jährige im Hals- und Kopfbereich erheblich verletzt wurde. Die Ursache der Auseinandersetzung ist noch unklar. Aufgrund ihrer Alkoholisierung waren die Tatverdächtigen nach der Festnahme nicht zu vernehmen. Der 41-Jährige wird als Haupttäter noch heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

