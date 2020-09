Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Velpke-Meinkot: Audi Avant RS entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Velpke-Meinkot, Lindenstraße 28.09.20, 00.00 - 07.30 Uhr

In der Nacht zum Montag wurde in Meinkot bei Velpke ein hochwertiger Audi A6 Avant von einem Privatgrundstück entwendet. Das blau lackierte Fahrzeug der Modellvariante RS hat einen Wert von etwa 70.000 Euro, so ein Beamter. Den Ermittlungen nach schlugen die Täter nach Mitternacht zu. Der Pkw habe auf einem Grundstück in der Lindenstraße gestanden. Um 07.30 Uhr am Morgen entdeckte der Besitzer den Diebstahl und informierte die Polizei. Bisher liegen keine Erkenntnisse über die Täter vor. Vermutlich gelang es den technisch versierten Tätern, das sogenannte Keyless-Go-System des Fahrzeugs zu überwinden. Das System ermögliche ein Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels zu entriegeln und zu starten. Daher empfiehlt die Polizei zur Aufbewahrung des Fahrzeugschlüssels spezielle Schutzhüllen oder Metalldosen, um die Funkverbindung zwischen Schlüssel und Elektronik des Autos zum Beispiel nachts zu unterbinden. Zeugen des nächtlichen Diebstahls setzen sich bitte mit der Polizei in Velpke unter der Rufnummer 05364-947220 in Verbindung.

