Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autoaufbrecher schlägt kurzerhand Scheibe ein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oppelner Straße 28.09.20, 08.00-14.00 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugaufbrecher nutzte am Montagnachmittag die für ihn günstige Gelegenheit und zerstörte kurzerhand die Seitenscheibe eines Seat Arosa. Vermutlich im Vorbeigehen hatte der Unbekannte im Innern des Fahrzeugs auf einem Parkplatz in der Oppelner Straße einen Stoffbeutel als seine Beute ausgemacht. Durch die zerstörte Scheibe griff sich der Täter den Beutel, in dem sich zum Glück kein Bargeld befand, sondern Kleidungsstücke und Kosmetikartikel. Der Aufbruch habe sich zwischen 8 Uhr morgens und 14 Uhr am Nachmittag ereignet, so ein Beamter. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

