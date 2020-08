Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200831-3: Tankstellenräuber drohte mit Waffe - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (31. August) forderte ein Unbekannter unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Gegen 00:45 Uhr räumte ein 46-jähriger Tankstellenmitarbeiter die Regale hinter der Verkaufstheke einer Tankstelle an der Kerpener Straße auf, als ein unbekannter Mann unbemerkt die Tankstelle betrat. Die Person sprach den 46-Jährigen an und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Täter begab sich hinter den Tresen, entnahm das Bargeld aus der Kasse und deponierte es in einem mitgebrachten Jutebeutel. Im Anschluss forderte er den Tankstellenmitarbeiter auf, sich auf den Boden zu legen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose mit Seitentaschen und eine schwarze Wollmütze mit eingeschnittenen Löchern auf Augenhöhe. Der Unbekannte trug blaue Einweghandschuhe und transportierte die Beute in einem Jutebeutel, der mit blau-gelber Farbe bemalt war. Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02223-52 0 zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell