Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200830-1: Unbekannter raubt Handy am Bahnhof Kalscheuren - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach dem Aussteigen kam ein Mann auf eine Jugendliche zu und entriss ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Am Sonntagmorgen (30. August) gegen 03.10 Uhr verließ eine 16-Jährige am Bahnhof Kalscheuren die S-Bahn. Auf dem Bahnsteig kam ein Mann auf sie zu, der sich vorher offensichtlich mit anderen Personen gestritten hatte. Der Unbekannte entriss der 16-Jährigen das Handy und entfernte sich. Als ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Täter ansprach reagierte er mit Drohungen und flüchtete zu Fuß. Der etwa 30-jährige, dunkelhäutige Täter wirke alkoholisiert, da er beim Gehen schwankte. Er trug eine Kappe und hatte eine Bauchtasche um. Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (cb)

