Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200831-2: Auto stieß mit Motorrad zusammen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 265 wurde am Sonntag (30. August) ein 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Der 31-jährige Hürther fuhr gegen 12:15 Uhr auf der B 265 in Richtung Weiler in der Ebene, als ihn im Kreuzungsbereich zur Landesstraße (L) 33 ein 36-jähriger Autofahrer aus Kreuzau erfasste. Der 36-Jährige war aus Richtung Müddersbach gekommen und hatte beabsichtigt, von der L 33 auf die B 265 in Richtung Lechenich abzubiegen. Der Zweiradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Uniklinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Seine wenige Monate alte Tochter kam mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die B 265 und die L 33 im Kreuzungsbereich bis etwa 14:00 Uhr gesperrt. (nh)

