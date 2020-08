Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200831-1: Schmuckstücke erbeutet - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Einbrechertrio nutze ein Zeitfenster von nur 35 Minuten für einen Einbruch in ein alarmgesichertes Haus. Die Polizei rät zur nachbarschaftlichen Unterstützung und zum Umdenken beim Ablegen sonst zugänglicher Gartengeräte.

In der kurzen Zeit der Abwesenheit der Bewohner brachen Unbekannte am Samstag (29. August) zwischen 09:30 Uhr und 10:05 Uhr ein zum Garten gelegenes Fenster eines Hauses in der Adolph-von-Menzel-Straße auf. Dabei lösten die drei Einbrecher einen Alarm aus und sind dabei von einer Nachbarin bemerkt worden. Auf ihrer Flucht durch den Garten der Geschädigten verloren sie Teile der Beute. Die Täter setzten ihre Flucht auf der Emil-Nolde-Straße fort. Sie waren zwischen 16 und 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schlank und zwei von ihnen komplett schwarz gekleidet. Der dritte Täter trug ein weißes T-Shirt, eine Jeanshose und ein weißes Basecap. Hinweise zu ihnen nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0 entgegen.

Während der Tatortaufnahme fielen den Beamten diverse Gartenkleingeräte auf, die die Täter zum Aufbruch des Fensters benutzt hatten. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, den Tätern durch frei zugängliche Geräte nicht ein buntes Potpourri an Hebelwerkzeugen zu bieten und diese nach ihrem Gebrauch wegzuschließen.

Durch eine gut funktionierende und aufmerksame Nachbarschaft kann der Plan eines Täters zum Einbruch durchkreuzt und damit verhindert werden. Sprechen Sie sich mit ihren Nachbarn ab und bleiben Sie auch jenseits der eigenen Grundstücksgrenzen hinsichtlich unbekannter Personen aufmerksam. Beim Verdacht einer strafbaren Handlung ist die Polizei über den Notruf 110 jederzeit erreichbar. (bm)

