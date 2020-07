Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Müllsäcke in Brand gesetzt

Nordhorn (ots)

Am Montagabend haben bislang unbekannte Täter mehrere Müllsäcke in der Straße Schuhmachershagen in Brand gesetzt. Die Brände konnten von einem Anwohner mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter (05921) 309 0 entgegen.

