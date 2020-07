Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Nachbarschaftsstreit eskaliert

Lingen (ots)

Beamte der Polizei Lingen sind am Freitag zu einem Nachbarschaftsstreit in die Turmstraße gerufen worden. Unstimmigkeiten in Bezug auf die dortige Parksituation führten zu einer kompletten Eskalation. Die Kontrahenten beschädigten gegenseitig ihre Autos und bedrohten sich mit Schreckschusswaffen, Teleskopschlagstöcken und Eisenstangen. Die Beamten konnten die Ruhe wieder herstellen und die verwendeten Waffen sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

