Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Ladendiebe nach Verfolgung festgenommen

Meppen (ots)

Am Montag ist es in der MEP zu einem Diebstahl von Elektrogeräten gekommen. Zwei 25- und 26-jährige Männer hatten im dortigen Media Markt zwei Tablets entwendet. Ein Ladendetektiv hatte sie dabei beobachtet und wollte sie am Verlassen des Marktes hindern. Die Männer wehrten sich und konnten zunächst entkommen. Der Detektiv, weitere Mitarbeiter und eine Funkstreifenbesatzung konnten die Täter wenig später in einer gemeinschaftlichen Aktion einholen und überwältigen. Weil die Männer sich dabei heftig zur Wehr setzten, wurde der Detektiv durch einen Faustschlag leicht verletzt. Das Diebesgut hatten sie unterwegs versteckt. Es wurde bei einer Absuche des Fluchtweges gefunden und konnte an der geschädigten Markt wieder ausgehändigt werden.

