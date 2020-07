Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Diebstahl aus Rohbau

Wietmarschen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende ist es in der Raiffeisenstraße in Wietmarschen zu einem Diebstahl aus einem Rohbau gekommen. Die Täter entwendeten vom frei zugänglichen Baustellengelände Toilettenspülkästen und Waschtische. Des Weiteren wurden diverse Rohre und Halterungsmaterialien gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter (05921) 309 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell