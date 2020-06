POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Dienstagmorgen (23.06.), gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Maserati aus Rotenburg und eine 31-jährige Fahrerin eines Pedelecs aus Bad Hersfeld den Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße/Hünfelder Straße. Innerhalb des Kreisels übersah der Pkw-Fahrer die seitlich neben ihm fahrende Radlerin und touchierte sie am Hinterrad. Sie kam zu Fall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

