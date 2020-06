Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Spiegel an geparktem Pkw beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwochmorgen, den 10.06.2020, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel eines im Stadtteil Idar, in Höhe der Hauptstraße 17 abgestellten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/561-0.

