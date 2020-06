Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte zünden Heuballen an - Hoher Sachschaden Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und der Kriminalpolizei Idar-Oberstein

Mittelreidenbach/Hattgenstein (ots)

Am frühen Freitagmorgen des 12.06.2020 wurde gegen 01:54 Uhr der Brand einer landwirtschaftlichen Scheune außerhalb der Ortslage von 55758 Mittelreidenbach gemeldet. Eine offenstehende Halle mit ca. 200 Strohballen, einem Schlepper und einem Heuschwader standen beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Die Feuerwehren (ca. 120 Einsatzkräfte) aus der Verbandsgemeinde Herrstein, Idar-Oberstein und Lauterecken konnten ein Übergreifen der Flammen auf daneben befindliche Strohballen-Hallen verhindern. Die Lösch- und Räumarbeiten dauern zur Zeit noch an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200.-300.000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Idar-Oberstein wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Offenbar wurden Heuballen in Brand gesteckt, dadurch griff das Feuer auf die gesamte Halle mit den landwirtschaftlichen Geräten über. Die Ermittlungen insoweit dauern an.

Hinweis:

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für eine Verbindung zu einem Brand von 40 Heuballen in der Gemarkung Hattgenstein. welcher auch am Morgen des 12.06.2020 festgestellt und durch die Feuerwehren Hattgenstein, Schwollen, Oberhambach, Rinzenberg und Birkenfeld mit 74 Feuerwehrleuten gelöscht werden konnte. Der Sachschaden liegt hier etwa bei 2000 EUR.

Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Sachdienliche Hinweise können in beiden Fällen direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter Telefon 06781-5610 oder auch an jede andere Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

