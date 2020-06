Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand im Studi Turm

Trier (ots)

In der Nacht zum Dienstag, um kurz vor 1 Uhr, informiert die Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Trier die Polizei über einen Brand in der Trierer Herzogenbuscher Straße im sogenannten Studi Turm.

Das Feuer mit starker Rauchentwicklung in einem Appartement im dritten Stock konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Kräfte der Feuerwehr und der Polizei evakuierten ca. 60 Personen aus dem Gebäude, von denen vier Personen vor Ort wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung untersucht wurden. Alle Personen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache ergaben keine Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten. Offensichtlich entwickelte sich der Brand in einem Mülleimer und griff auf danebenstehende Möbel über. Ein Schaden am Gebäude ist nicht entstanden.

