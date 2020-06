Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lahnstein (ots)

Am Montagmorgen, 08.06.2020 kam es in der Zeit von 07:45 Uhr und 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pestalozzistraße in Lahnstein. Ein dort geparkter roter Ford Fiesta wurde durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken auf einem rechts daneben befindlichen Behindertenparkplatz touchiert. Dadurch entstand an dem Ford ein Sachschaden von etwa 1.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.

