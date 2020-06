Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf - Alkoholisierter Fahrzeugführer nutzt Fußgängerunterführung als Abkürzung

Boppard (ots)

Boppard

Am Sonntagabend gegen 20:39 Uhr fuhr ein roter Kompaktvan mit hoher Geschwindigkeit von der Pützgasse kommend in Fahrtrichtung Marienberger Straße in Boppard und nutzte dafür die Fußgängerunterführung am Parkdeck Marienberg als Abkürzung. Der Fahrzeugführer gefährdete hierbei eine Fußgängerin, welche den dortigen Fußweg benutze. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später in unmittelbare Nähe festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Vortest ergab 1,88 Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren und ein längeres Fahrverbot.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden an dem PKW mehrere frische Unfallschäden festgestellt, welche bislang nicht alle zugeordnet werden konnten. Aus diesem Grund bittet die Polizei Boppard um Zeugenhinweise hinsichtlich Beobachtungen bezüglich möglicher Unfallstellen und der Fahrstrecke des PKW.

Hinweise nimmt die Polizei in Boppard unter 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de entgegen.

