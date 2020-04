Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Abzocke mit falschen Gewinnversprechen

Worms (ots)

Am gestrigen Tag wurde ein 56-jähriger Wormser Opfer von Betrügern. Mit einem falschen Gewinnversprechen ergaunerten sie sich den Guthaben-Code von Guthabenkarten für den Google Play Store. Am Telefon wurde dem Geschädigten von einem Herrn Neuer der Gewinn eines Audis im Wert von 38.500 Euro verkündet. Auch die Barauszahlung des Gewinns wäre möglich, was allerdings nur nach Zahlung einer Gebühr in Höhe von 1000 Euro für Transport und Versicherung der Gewinnsumme erfolgen könne. Hierzu müsse er lediglich Google-Play-Karten kaufen, den Code freirubbeln und am Telefon mitteilen. Gesagt getan. Der Übergabezeitpunkt verstrich allerdings, ohne dass der versprochene Geldkoffer übergeben wurde.

