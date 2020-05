Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Samstag, 30.05.20, 22:13 Uhr Betrunken auf E-Scooter - Führerschein weg

Wolfsburg (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte am späten Samstagabend, ein 33-jähriger Wolfsburger, der mit seinem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war. Um 22:13 Uhr, fand eine aufmerksame Zeugin einen herrenlosen E-Scooter auf der Schillerstraße vor. Unweit des E-Scooter's lag eine offensichtlich betrunkene und augenscheinlich verletzte Person, so dass sie die Feuerwehr verständigte. Eine zum Ereignisort entsandte Funkstreifenbesatzung, stellte am Einsatzort Beschädigungen am E-Scooter sowie an einem geparkten Auto fest und schloss auf ein Unfallgeschehen. Der 33-jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er mit Freunden Alkohol konsumiert und mit dem E-Scooter gefahren sei, an einen Unfall sich aber nicht erinnern könne. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 33-jährige Wolfsburger muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

