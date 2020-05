Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer Motorroller entwendet - 1.500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Kurt-Schumacher-Ring 28.05.2020, 17.30 Uhr - 29.05.2020, 07.15 Uhr

Ein Kleinkraftrad der Marke Kreidler wechselte in der Nacht zum Freitag im Kurt-Schumacher-Ring unfreiwillig den Besitzer. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen weißen Motorroller am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr noch ordnungsgemäß gesichert auf dem Stellplatz vor dem Mehrfamilienhaus stehen sehen. Am Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr war das Moped verschwunden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden dürfte sich auf insgesamt 1.500 Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des Kleinkraftrades geben können sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

