POL-WOB: Einbruch in Vereinsheim - Täter entwenden Bierfass

Wolfsburg (ots)

Groß Twülpstedt, OT Volkmarsdorf, Friedhofsweg 25.05.2020, 16.30 Uhr - 26.05.2020, 11.00 Uhr

Mächtigen Durst müssen Einbrecher gehabt haben, die zwischen Montagnachmittag 16.30 Uhr und Dienstagvormittag 11.00 Uhr in den Funktionsraum eines Sportvereins in Volkmarsdorf eingebrochen sind. Dabei entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Unbekannten mit einem Fahrzeug auf das Gelände des Vereins am Friedhofsweg.

Hier öffneten sie gewaltsam das Garagentor und gelangten somit in den dahinterliegenden Funktionsraum. Scheinbar zielgerichtet entwendeten sie ein 50 Liter Fass Bier welches dort gelagert wurde und verschwanden unerkannt. Die Ermittler glauben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen PKW Combi gehandelt haben muss.

Möglicherweise ist anderen Autofahrern in der Nacht von Montag zu Dienstag ein Combi aufgefallen, der im Kofferraum ein oder mehrere Bierfässer transportierte. Hinweise nimmt die Polizeistation Velpke oder die Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

