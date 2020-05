Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Einbrecher versucht Balkontür aufzubrechen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Am Spitzen Kamp 28.05.20, 02.15 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag überraschte in Königslutter eine Wohnungsinhaberin einen mutmaßlichen Einbrecher gerade noch rechtzeitig. Der Unbekannte hielt sich auf ihrem Wohnungsbalkon in der Straße Am Spitzen Kamp auf und war gerade beschäftigt die Balkontür aufzubrechen, als das eingeschaltete Wohnzimmerlicht den Täter aufschreckte und dieser sofort flüchtete.

Den Ermittlungen zufolge hörte die Bewohnerin gegen 02.15 Uhr plötzlich Geräusche aus ihrem Wohnzimmer. Sie sei also aufgestanden, berichtete sie den Polizisten später, und habe nachgesehen. Nach dem Einschalten des Lichtes im Wohnzimmer habe sie durch die Glasscheibe noch eine dunkle Gestalt ausgemacht, die sich an ihrer Wohnzimmertür zu schaffen machte. Das Licht habe den Unbekannten jedoch vertrieben, er sprang sofort vom ca. ein Meter hohen Balkon und lief schnell zu Fuß in unbekannte Richtung weg. Eine Fahndung verlief im Anschluss jedoch ohne Erfolg. Zeugen des nächtlichen Einbruchsversuchs wenden sich bitte an die Polizei Königslutter unter der Rufnummer 05353-941050.

