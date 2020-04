Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall fordert einen Leichtverletzten

Hürtgenwald (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag leicht verletzt, als vor ihm fahrende Fahrzeuge abbremsten, er selbst sein Leichtkraftrad jedoch nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen konnte.

Gegen 15:15 Uhr waren drei junge Männer mit ihren Leichtkrafträdern unterwegs. Sie befuhren die Pfarrer-Dickmann-Straße aus Richtung Germeter kommend in Fahrtrichtung Unterdorf. Als ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt bremste, schaffte der erste der Kradfahrer dies auch noch rechtzeitig. Der Zweite in der Krad-Kolonne, ein 17 Jahre alter Fahrer aus Aachen, konnte seine Maschine jedoch nicht mehr zum Stillstand bringen. Er fuhr auf seinen Vordermann, einen 16-jährigen Stolberger, auf. Dessen Zweirad wurde dann noch auf den davor haltenden Pkw geschoben, an dessen Steuer ein 18-Jähriger aus Kreuzau saß.

Leicht verletzt musste der Aachener mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, die beiden Kräder wurden abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell