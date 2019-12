Polizei Dortmund

POL-DO: Schussgeräusche und Pyrotechnik bei Hochzeitsfeier - Polizei schreitet ein

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat am Samstagnachmittag (14. Dezember) bei einer Hochzeitsfeier in der Steigerstraße, Schreckschusswaffen und Munition sichergestellt.

Gleich mehrere Zeugen hatten sich gegen 15 Uhr über den Notruf an die Polizei gewandt und Schussgeräusche gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese Rauchschwaden fest und suchten sofort das Gespräch mit einem Verantwortlichen.

Der 43-Jährige aus Köln forderte nach Ansprache durch die Polizei die Gäste dazu auf, die Schusswaffen auszuhändigen. Insgesamt drei Schreckschusswaffen stellten die Polizeibeamten sicher und ordneten sie den einzelnen Tatverdächtigen, drei 20-jährigen Männern aus dem Märkischen Kreis, zu.

Anhand der Überreste von Pyrotechnik und unterstützend durch ein gesichertes Video wurde zudem deutlich, dass zuvor auch bengalische Feuer abgebrannt worden waren.

Die Polizeibeamten fertigten Strafanzeigen und notierten die Autokennzeichen der Teilnehmer zur Gefahrenabwehr.

Die Ermittlungen dauern an.

