Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu Fahrradunfall

Wolfsburg (ots)

Vorsfelde, Bruchgartenweg 25.09.20, 07.30 Uhr

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Vorsfelder Bruchgartenweg, bei dem eine 54 Jahre alte Wolfsburgerin schwer verletzt wurde. Die 54-Jährige konnte den Unfall aufgrund ihrer Verletzungen erst am Montag polizeilich melden. Danach war sie mit ihrem E-Bike um 07.30 Uhr in Richtung der Straße An der Meine unterwegs, als ein weißer Klein-Lkw oder ein Wohnmobil entgegenkam. Da abgestellte Baucontainer die Fahrbahnbreite verengten, stürzte die Pedelec-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Ersthelfer verständigten Rettungssanitäter, die die 54-Jährige ins Klinikum brachten, wo sie das Bewusstsein wiedererlangte. Daher hoffen die Ermittler, dass es Zeugen des Unfallgeschehens gibt. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05363-809700.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell