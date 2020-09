Polizei Lippe

POL-LIP: Vorfahrtsverletzung - Fahrer leicht verletzt

Lippe (ots)

Horn-Bad Meinberg - (ho) Am Freitagmorgen kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKW an der Kreuzung Hamelner Straße/Wehrener Straße. Eine 53-jährige PKW-Fahrerin aus Horn-Bad Meinberg wollte mit ihrem Ford Fiesta von der Wehrener Straße nach rechts auf die Hamelner Straße abbiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines Smart, der auf der Hamelner Str. in Richtung Bad Meinberg fuhr. Die 60-jährige Smart-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreungsbereich leicht verletzt und dem Klinikum zugeführt. Beide PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Gesamtsachschaden mindestens 9000 Euro.

