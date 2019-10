Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rotlicht übersehen, zwei Verletzte

Bühl (ots)

Scheinbar weil eine Autofahrerin am Montagmorgen das Rotlicht einer Ampel übersehen hat, kam es gegen 10 Uhr zu einer Kollision auf der L 84. Die 32 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr die Landstraße von Bühl kommend in Richtung Norden, als es an der Einmündung zur Weinstraße zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 58-Jährigen kam. Sowohl diese als auch ihre Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und anschließend zur Behandlung in eine naheliegende Klinik gebracht.

