Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - An Bordsteinkante hängengeblieben

Lahr (ots)

Das Malheur, mit dem Velo an der Bordsteinkante hängen zu bleiben, sorgte dafür, dass ein Kind sich am Montagmittag leichte Verletzungen zuzog. Der Junge war gegen 13 Uhr im Bereich der Mietersheimer Hauptstraße unterwegs, als er stürzte. Zur Nachschau wurde das Schulkind in ein Krankenhaus nach Lahr gebracht und konnte nach einer ambulanten Behandlung den Heimweg antreten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell