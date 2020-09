Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Radfahrer gestürzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag stürzte gegen 17 Uhr ein 30-jähriger Radfahrer, der auf dem Radweg an der Augustdorfer Straße in Richtung Detmold unterwegs war. Der Mann kam auf Höhe der Hausnummer 42 zu Fall, dort war ein Stromkabel über den Radweg verlegt. Er wurde leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090 zu kontaktieren.

