Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Mit Gegenverkehr kollidiert.

Lippe (ots)

Am Donnerstag gegen 14 Uhr kollidierten zwei entgegenkommende Autos in einer Kurve auf der Straße "Auf dem Rade" miteinander. Ein 31-Jähriger aus Bad Oeynhausen war in Richtung Brosen unterwegs, als er mit seinem Toyota eine Linkskurve nahm und auf die Spur des Gegenverkehrs geriet. Ein 29-jähriger Lagenser kam ihm mit seinem Mercedes-Benz entgegen und konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell