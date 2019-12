Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei fahndete nach verschwundenem Unfallfahrer

Goldberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Goldberg hat die Polizei am Freitagmorgen rund vier Stunden nach einem verschwundenen Autofahrer gesucht. Grund hierfür war, dass sich der Fahrer bei dem Unfall offenbar Verletzungen zugezogen hat und deshalb möglicherweise medizinische Hilfe benötigt. Ein Zeitungszusteller hatte gegen 05:00 Uhr das herrenlose Unfallauto entdeckt und die Polizei informiert. Dem Spurenaufkommen zufolge kam das Auto in der Werderstraße von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne und dann gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, vom Fahrer fehlte indes jede Spur. Im Auto entdeckten die Polizeibeamten mehrere Blutspuren am ausgelösten Airbag. Da in den umliegenden Krankenhäusern aktuell keine Person mit Unfallverletzungen behandelt wurde, leitete die Polizei die Fahndung nach dem vermissten Fahrer ein und brachte hierzu auch den Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Freitagvormittag gelang es der Polizei dann, den 25-jährigen Autofahrer in dem nur wenige Kilometer entfernten Ort Techentin aufgreifen. Der mutmaßliche Unfallfahrer wies glücklicherweise nur leichte Verletzungen auf. Er erlitt Schürfwunden, Prellungen und eine Schnittwunde. Warum der Fahrer nach dem Unfall verschwand, ist derzeit noch unklar. Einem Atemalkoholtest zufolge stand der Mann zum Zeitpunkt des Aufgreifens nicht unter Alkoholeinwirkung. Gegen den aus der Region stammenden Fahrer wurde Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

