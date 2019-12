Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Herrenberg; Unfallflucht in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Pkw zerkratzt

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem VW Transporter, der im Rahmen von Bauarbeiten am Mittwoch zwischen 08.00 und 09.10 Uhr auf dem Marktplatz in Herrenberg abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die linke Fahrzeugseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg-Ramtel: Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr in Leonberg-Ramtel begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der in der Glemseckstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell