Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfall führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen verunfallte ein 62-jähriger Mann aus Bückeburg mit einem Mercedes "Sprinter" auf der Augustdorfer Straße. Der Mann befuhr die Trasse gegen 5:15 Uhr in Richtung der Bielefelder Straße. Dabei prallte er gegen einen am Straßenrand geparkten Anhänger. Der Sprinter schleuderte noch gegen einen geparkten BMW und kippte anschließend auf die Seite. Da sich der leicht verletzte 62-Jährige nicht selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, übernahm das die hinzugezogene Feuerwehr. Für die Unfallaufnahme war die Augustdorfer Straße zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu Behinderungen des Berufsverkehrs.

