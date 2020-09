Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Fahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Mittwochabend befuhr ein 30-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem VW die Panzerringstraße in Richtung Augustdorf. Gegen 19:35 Uhr kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der VW prallte gegen zwei Bäume und blieb völlig zerstört neben der Fahrbahn liegen. Der 30-Jährige verletzte sich schwer und wurde einer Klinik zugeführt. Der total zerstörte VW musste abgeschleppt werden. Da sich Hinweise ergaben, wonach der Paderborner vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch seinen Führerschein musste er abgeben. Es ist nicht auszuschließen, dass der 30-Jährige einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

