Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Keine Beute gemacht.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter schlug am Mittwoch zwischen zirka 10:30 und 11 Uhr die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus (Riestestraße) abgestellten grauen Mazdas ein. Beute machte der Täter nicht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

