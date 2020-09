Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup/Lügde. Fahndung nach Betrüger.

Lippe (ots)

Im Juli dieses Jahres wies sich ein bislang unbekannter Betrüger gegenüber Mitarbeitenden der Sparkasse in Barntrup mit einem gefälschten Ausweis aus und lies sich einen Finanzstatus "seiner" Firma ausdrucken. Mit diesem Ausdruck und dem falschen Ausweis hob er bei zwei Filialen der Sparkasse in Lügde Bargeld von dem Geschäftskonto ab. Bei dem dritten Versuch fiel einer Mitarbeiterin der Betrugsversuch auf. Der Tatverdächtige verließ die Bank und ließ dabei den falschen Ausweis zurück. Auf Grund eines richterlichen Beschlusses dürfen nun insgesamt fünf Fotos des Mannes veröffentlicht werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/barntrup-urkundenfaelschung-betrug Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Ihre Hinweise nimmt die Kripo in Lemgo unter der Rufnummer 05261/9330 entgegen.

