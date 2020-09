Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zweimal in kürzester Zeit ertappt.

Lippe (ots)

Ein Motorradpolizist staunte am Dienstagvormittag nicht schlecht, als er innerhalb von nur wenigen Minuten ein und denselben Fahrer gleich zweimal anhalten musste. Der Beamte überwachte den fließenden Verkehr auf der Lageschen Straße, als er einen 25-jährigen Fahrzeugführer stoppte, der nicht angeschnallt war. Nachdem der junge Mann das fällige Verwarngeld bezahlt hatte, fuhr er zunächst weiter. Kurze Zeit später fuhr er wieder an der Kontrollstelle vorbei. Dieses Mal in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Er hatte den Sicherheitsgurt zwar angelegt, dafür telefonierte er jetzt mit dem Smartphone in seiner Hand. Der Motorradpolizist musste nunmehr eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 25-Jährigen vorlegen.

